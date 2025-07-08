Opere di difesa esonerate da valutazione Via in 30 giorni

Arriva la semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (Via) per i progetti infrastrutturali "con unico obiettivo la difesa nazionale". Nel corso dell'esame del dl Infrastrutture è stato approvato dalle commissioni della Camera l'emendamento che introduce la misura. In particolare, spiega il Mit, si prevedono tempi ridotti a 30 giorni per l'adozione del decreto del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui si esonerano dalla Via i progetti di difesa nazionale.

Nei giorni scorsi l'idea di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere finanziate con spese per la difesa utili al conteggio Nato aveva fatto ipotizzare un collegamento tra l'emendamento e l'opera, per aggirare i controlli previsti per la sua realizzazione. Il Mit aveva però escluso ogni legame.