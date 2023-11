Operato in conformità alla normativa su Isybank, Intesa

Intesa Sanpaolo ha sempre mostrato il massimo rispetto per l'Agcm e, come sempre, è pronta a collaborare nell'esame e nella soluzione dei temi posti dall'autorità, nell'interesse della clientela. Il portavoce ha inoltre sottolineato che l'operazione ha coinvolto un elevato numero di clienti, circa 300mila per circa 1,7 miliardi di raccolta diretta, passati da Intesa Sanpaolo a Isybank, a fronte di un numero molto contenuto, pari a circa 1.500, di richieste di rientro in Intesa Sanpaolo. Inoltre, Intesa Sanpaolo ritiene di aver operato in conformità con la normativa applicabile, inclusa la comunicazione alla propria clientela. Ad oggi, i clienti che hanno espresso un reclamo sono molto limitati rispetto ai numeri complessivi e ogni situazione verrà affrontata singolarmente per offrire una soluzione adeguata e in linea con le necessità della clientela. A incoraggiare l'innovativa e importante iniziativa del gruppo è il numero dei nuovi clienti di Isybank provenienti dal mercato, che in poche settimane ha superato i 50.000, e l'obiettivo di 1 milione di nuovi clienti sembra raggiungibile, a conferma delle componenti tecnologiche altamente avanzate e della convenienza delle condizioni economiche della banca.