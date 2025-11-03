Lunedì 3 Novembre 2025

Gabriele Canè
Ultima oraOpenAI sigla un accordo da 38 miliardi con Amazon
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi con Amazon

OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia. L'intesa è con Amazon Web Service e rappresenta la mossa maggiore mai effettuata dalla startup per ridurre la sua dipendenza da Microsoft, che fino all'inizio dell'anno era provider cloud esclusivo di OpenAI. I titoli Amazon corrono a Wall Street, dove balzano del 6,1%.

