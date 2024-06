OpenAi, Sarah Friar entra come nuova direttrice finanziaria

OpenAi ha comunicato ieri sera di aver assunto Sarah Friar come direttrice finanziaria e Kevin Weil come chief product officer. Friar è stata tra l'altro amministratrice delegata della società di social media Nextdoor. Weil ha lavorato per Twitter, Facebook e Instagram. Entrambi "apportano una profonda esperienza che consentirà" alla società d'intelligenza artificiale "di ampliare le sue operazioni, definire una strategia per la prossima fase di crescita e garantire che i suoi team dispongano delle risorse di cui hanno bisogno per continuare a prosperare", ha affermato il ceo Sam Altman.