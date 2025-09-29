Open Fiber completa il Piano banda ultra larga in Trentino

Una rete in fibra ottica da 2.428 chilometri, che ha raggiunto circa 214.000 unità immobiliari, pari a circa 272.000 abitanti, in 164 dei 166 Comuni del Trentino, 161 dei quali sono stati raggiunti dalla rete Fiber to home. Sono i numeri del Piano Banda Ultra Larga (Bul), portato avanti da Provincia di Trento, Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale.

Il piano, iniziato nel 2018, è frutto dell'accordo tra il Ministero delle imprese e made in Italy e la Provincia di Trento, con il supporto delle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, ed ha visto Open Fiber nel ruolo di soggetto esecutore.

Quello di oggi è un "momento importante per la Provincia di Trento e per il sistema delle autonomie locali del nostro territorio", ha affermato il vicepresidente Achille Spinelli. "Siamo riusciti a connettere nella maniera più forte e veloce molti civici. Ne mancano ancora. Il territorio è difficile, orograficamente molto particolare. Alcuni civici saranno chiusi con un prossimo bando, che stiamo organizzando".

Il tasso di attivazione dei servizi (take-up) si attesta al 9,8%, con circa 21.000 clienti attivi, in linea con la media nazionale del 9,9%. La realizzazione del piano da parte di Open Fiber, iniziata nel 2018, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 135 milioni di euro, parte dei quali sono stati messi a disposizione dalla Provincia. "Sono stati sette anni complessi, ma gestiti in un'ottima sinergia con la Provincia autonoma e con Trentino Digitale", ha detto l'amministratore delegato di Open Fiber Giuseppe Gola. "Riteniamo che, a livello nazionale, ci siamo ormai le condizioni per far partire un vero processo di superamento della vecchia tecnologia, di switch off, che possa portare al superamento del rame e al passaggio alla fibra per una percentuale molto significativa delle connessioni".

Il responsabile del Nord-Est di Open Fiber, Alberto Sperandio, ha parlato di "un lavoro a più mani con la Provincia, con Trentino Digitale e con le varie società elettriche, ma anche con gli enti che ci hanno dovuti autorizzare".

La sfida ora, ha concluso il direttore generale di Trentino Digitale, Kussai Shahin, è quella di lavorare su resilienza della rete, sulla sicurezza informatica e del territorio e sulla riduzione del divario digitale delle competenze: "Dobbiamo accompagnare le persone, ma anche i funzionari della pubblica amministrazione, a sfruttare al meglio queste tecnologie".