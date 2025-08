Opec+ verso un accordo per aumentare la produzione di greggio

I membri dell'Opec+ avrebbero raggiunto un accordo di principio per un altro sostanzioso aumento della produzione di petrolio, pompando 548.000 barili al giorno in più da settembre con cui i membri del cartello puntano a recuperare quota di mercato. Lo riferisce la Bloomberg citando uno dei delegati, secondo cui l'accordo verrebbe ratificato nella riunione del cartello dei produttori di greggio convocata in videoconferenza domani.

L'aumento di produzione segnerebbe il rientro completo dei tagli di produzione che l'Opec+ - che include anche la Russia - aveva deciso nel 2023 e fa spazio a un aumento graduale della produzione riservati agli Emirati Arabi Uniti. Un drastico cambio di direzione per il cartello che da una posizione tesa a difendere i prezzi attraverso limiti alla produzione sta pompando più greggio per difendere la propria quota di mercato, aiutando a contenere i prezzi petroliferi in un momento di elevata tensione geopolitica.