Opec+ aumenta la produzione di petrolio: 411mila barili al giorno a giugno

L'Opec+ ha concordato un altro aumento della produzione di petrolio a giugno, accelerando la ripresa dell'offerta per il secondo mese consecutivo, con i Paesi leader del gruppo che contemporaneamente cercano di punire i membri che producono in eccesso. Lo segnala Bloomberg, spiegando che le nazioni chiave, guidate da Arabia Saudita e Russia, hanno concordato di aggiungere 411mila barili di produzione al giorno il mese prossimo. L'aumento rispecchia un aumento simile annunciato il mese scorso, quando il l'Opec+ ha preso la decisione inattesa di triplicare il volume previsto per maggio. I trader di greggio si stavano già preparando a un forte aumento dopo che l'Arabia Saudita aveva segnalato nelle ultime settimane di essere disposta ad accettare un periodo prolungato di bassi prezzi del petrolio. Questa crescita di produzione 'consentita' rappresenta una drastica inversione di tendenza rispetto alla posizione di lunga data del cartello che affermava di voler difendere i prezzi del petrolio, sollevando interrogativi sul futuro dell'alleanza e alimentando speculazioni su una guerra dei prezzi, aggiunge Bloomberg.