Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Ultima ora
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Oltre 1.200 volontari Snam in rete contro la povertà alimentare

Zehentner, partecipazione crescente al servizio della comunità

Partecipazione record per l'edizione 2025 di 'Insieme per gli altri', l'iniziativa di volontariato aziendale promossa da Fondazione Snam Ets, che ha coinvolto oltre 1.200 persone tra dipendenti, pensionati e fornitori di Snam in meno di 10 giorni. L'iniziativa, giunta alla 4/a edizione, si è svolta contemporaneamente in 21 città italiane, coinvolgendo 48 enti e realtà del Terzo Settore, tra cui lo storico partner 'Azione contro la Fame'. Si tratta di realtà attive in ambiti che spaziano dall'inclusione sociale al sostegno alimentare e all'assistenza di persone fragili. In tutto sono state donate - si legge in una nota - "oltre 4.700 ore di volontariato, che hanno permesso di raggiungere circa 73mila beneficiari, attraverso la movimentazione di oltre 130mila Kg di cibo, di cui 28mila recuperati e circa 34mila pasti preparati e serviti."

"Sono veramente orgoglioso dei numeri che abbiamo raggiunto quest'anno", commenta il presidente di Snam e dell'omonima Fondazione Alessandro Zehentner. "La crescente partecipazione dei colleghi - spiega - testimonia quanto il senso di responsabilità sociale sia parte integrante della nostra identità". "È anche attraverso momenti come questo - prosegue - che si riscopre il significato profondo del mettersi al servizio della comunità, un ruolo che svolgiamo come impresa ma anche e soprattutto come persone". L'obiettivo dell'azienda e della fondazione è di "continuare a rafforzare questo impegno, mettendo al centro i giovani e le realtà più fragili, collaborando con gli enti del Terzo Settore e le Istituzioni per costruire legami ancora più duraturi".

