Olanda, Fs firma contratto da 1 miliardo per servizi bus Qbuzz, società olandese del gruppo FS Italiane, si è aggiudicata una concessione da 1 miliardo di euro per 10 anni, con l'obiettivo di trasportare 155 milioni di passeggeri/anno nella provincia di Fryslan. Un passo importante per il gruppo FS Italiane, che mira a incrementare i ricavi dall'estero.