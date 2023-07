Ok vendita online di e-cig solo con consegna al tabaccaio

Si allenta la stretta per l'acquisto di e-cig online prevista nella delega fiscale che nel testo uscito dalla commissione prevedeva il divieto di vendita fuori dall'Italia. Un emendamento della commissione, approvato dall'Aula della Camera prevede, invece, la possibilità di acquistare il prodotto online anche da Paesi dell'Ue ma solo con consegna in tabaccheria o in un negozio di e-cig che va indicato al momento dell'acquisto via internet. La ratio dell'emendamento è quella di promuovere un maggiore controllo per il "contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori".