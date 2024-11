Ok Ue ai conti dell'Italia, il piano di bilancio è credibile

La Commissione Ue ritiene che il Piano strutturale di bilancio a medio termine (Psb) dell'Italia "soddisfa i requisiti" del nuovo Patto di stabilità. "Definisce un percorso fiscale credibile" per garantire che il debito pubblico sia posto su un percorso discendente credibile. Le misure nel piano poi, per l'esecutivo comunitario "soddisfano i requisiti per giustificare un'estensione" a sette anni. Per Bruxelles, poi, il Documento programmatico di bilancio (Dpb) dell'Italia è "in linea con le raccomandazioni" grazie a una spesa netta proiettata entro i limiti previsti.