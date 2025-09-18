Ok Ue a dichiarazione d'intenti su target 2035 per Cop30

I ministri Ue dell'Ambiente hanno concordato una dichiarazione d'intenti impegnandosi a presentare un obiettivo di taglio emissioni per il 2035 alla prossima Cop30 di Belem. A quanto si apprende, è previsto un intervallo di taglio di emissioni ampio, dal 66,25% al 72,5%. La dichiarazione, che ha tenuto i ministri impegnati in un lungo negoziato, non è vincolante ma è stata promossa dalla presidenza danese dell'Ue per non presentarsi la prossima settimana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York "a mani vuote" rispetto alle proprie ambizioni climatiche.