Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Ok risoluzione comune su Dpfp, entro 2 ottobre alle Camere

Ok risoluzione comune su Dpfp, entro 2 ottobre alle Camere

La commissione Bilancio del Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione unitaria di maggioranza e opposizione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che andrà a sostituire la Nadef. La risoluzione stabilisce che il documento vada trasmesso alle Camere entro il prossimo 2 ottobre e contenga tra l'altro l'aggiornamento delle previsioni a legislazione del Dfp macroeconomiche e di finanza pubblica, il conto economico delle amministrazioni pubbliche articolate per sottosettore, l'aggregato della spesa netta e anche "l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari".

