Ok Piano industriale 2025-27 Cosef, investimenti per 71 milioni

L'assemblea consortile del Cosef, il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli, ha approvato all'unanimità il Piano industriale 2025-2027, il primo predisposto dal nuovo Consiglio di amministrazione, nominato in giugno, che prevede investimenti per 71,31 milioni di euro. Il presidente Marco Bruseschi e il direttore Roberto Tomè hanno illustrato ai soci le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione programmate per 64,38 milioni, la manutenzione nelle aree industriali, nei raccordi, sul depuratore e su reti e impianti per 4,6 milioni. I restanti 2,33 milioni sono invece destinati alla gestione del patrimonio, marketing e pianificazione del territorio. "Tra gli interventi più rilevanti - spiega Tomè - spiccano la realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario, infrastrutturazione per la creazione di un centro logistico nell'area ex Eurofer e il risanamento di via Fermi, la costruzione di una rotatoria, con parcheggio all'uscita del casello autostradale con la SP49". Sono inoltre previsti una nuova bretella di ingresso, un nuovo parcheggio nell'area esterna di Porto Margreth, ed a inizio 2025 avranno inizio i lavori per la realizzazione di un centro direzionale per servizi di welfare aziendale. "Il Piano industriale 2025-2027 - afferma Bruseschi - conferma la strategia di sostegno al tessuto produttivo, fornendo servizi alle imprese per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, condivisi con la Regione FVG". Nel suo complesso le cinque sezioni di cui si compone, il Cosef occupa una superficie di oltre 18 milioni di metri quadrati sulla quale sono insediate 322 imprese.