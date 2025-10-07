Ok Eurocamera a zero pedaggi per camion e bus green fino al 2031

Via libera dal Parlamento europeo con 458 voti favorevoli, 182 contrari e 11 astensioni una proposta della Commissione per prolungare fino al 30 giugno 2031 l'esenzione dai pedaggi e dalle tariffe d'uso stradale per camion e autobus a zero emissioni.

La misura, spiegano gli eurodeputati, punta a stimolare gli investimenti nei veicoli pesanti elettrici e a limitarne i costi di gestione rispetto ai mezzi tradizionali. Il testo mira inoltre a contribuire al target Ue di riduzione del 43% delle emissioni di Co2 dei veicoli pesanti entro il 2030.

L'esenzione rimane facoltativa per gli Stati membri, che devono rispettare i principi di tariffazione previsti dalla direttiva Eurovignette. La normativa dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio.