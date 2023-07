Ok commissione Senato a ddl fisco, prossima settimana Aula

Via libera della commissione Finanze del Senato al ddl delega per la riforma fiscale. La commissione ha approvato il mandato al relatore, Antonella Zedda (FdI), a riferire in Aula, dove il provvedimento è atteso la prossima settimana. Il termine massimo al momento è venerdì 4 agosto. Il provvedimento dovrà poi tornare per la terza lettura alla Camera. "Gli emendamenti della destra approvati disegnano da un lato l'inizio di un clamoroso attacco all'Agenzia delle entrate e dall'altro un regalo a grandi e piccoli evasori abituali. E' una bomba messa sotto al nostro sistema fiscale", afferma il capogruppo del Pd in Senato Francesco Boccia dopo che i senatori hanno abbandonato i lavori di commissione. Il ddl allarga le maglie del fisco? "Io questo non lo penso, perché ci stiamo muovendo su tre obiettivi, la certezza del diritto, la semplificazione e l'obiettivo contrasto all'evasione fiscale", replica il viceministro dell'Economia Maurizio Leo.