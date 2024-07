Ok cdm a ddl concorrenza, parte pedaggi autostrade a Stato

Via libera del consiglio dei Ministri al ddl Concorrenza che contiene anche il tema delle concessioni autostradali. Lo fa sapere il Mit. Per la prima volta, precisa la nota, una parte dei pedaggi non entrerà nelle casse di grandi gruppi di concessionari - anche internazionali - ma allo Stato. L'obiettivo - ha spiegato il vicepremier e ministro Matteo Salvini - è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo i pedaggi.