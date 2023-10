Ok all'emendamento sui campi elettromagnetici, Urso

La IX Commissione del Senato ha approvato l'emendamento al Ddl Concorrenza che permette l'aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Il Ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato la notizia in una nota in cui ha commentato: "Finalmente l'Italia si sta muovendo nella direzione europea, recuperando ritardi accumulati nel corso degli anni". "Questa misura - ha aggiunto - rappresenta una svolta importante per lo sviluppo del nostro Paese: migliorerà la connettività mobile sul territorio, offrendo un servizio di qualità superiore ai cittadini e consentendo alle imprese di diventare più competitive. Come avevamo promesso, l'abbiamo fatto".