Officina Stellare, nuovo impianto per Skyloom Europe +rpt+

Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
Ripetizione corretta da fonte nel titolo e nel testo 11ma riga

Officina Stellare, società vicentina che progetta e produce strumentazione opto-meccanica di eccellenza per aerospazio, ricerca e difesa, ha firmato un accordo tecnologico, di licenza, con l'americana Skyoom, pioniera nei servizi di trasporto dati spaziali multi-orbita e nelle tecnologie di comunicazione laser, per lo sviluppo del Progetto Skyloom Europe.

L'obiettivo è la commercializzazione di tecnologie e servizi di comunicazione ottica e prevederà la costituzione in Italia di una newco, interamente controllata da Officina Stellare e la realizzazione di un impianto produttivo ad elevata capacità, per un mercato (rpt) "il cui valore complessivo è stimato in circa 12 miliardi", sottolinea una nota. L'impianto di produzione sarà basato in Veneto, nelle vicinanze della sede di Officina Stellare di Sarcedo (Vicenza).

