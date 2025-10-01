Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Officina Stellare, impianto da 12 miliardi per Skyloom Europe
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Officina Stellare, impianto da 12 miliardi per Skyloom Europe

Officina Stellare, impianto da 12 miliardi per Skyloom Europe

Nascerà in Veneto, tecnologie di comunicazione ottica

Nascerà in Veneto, tecnologie di comunicazione ottica

Nascerà in Veneto, tecnologie di comunicazione ottica

Officina Stelare, società vicentina che progetta e produce strumentazione opto-meccanica di eccellenza per aerospazio, ricerca e difesa, ha firmato un accordo tecnologico, di licenza, con l'americana Skyoom, pioniera nei servizi di trasporto dati spaziali multi-orbita e nelle tecnologie di comunicazione laser, per lo sviluppo del Progetto Skyloom Europe.

L'obiettivo è la commercializzazione di tecnologie e servizi di comunicazione ottica e prevederà la costituzione in Italia di una newco, interamente controllata da Officina Stellare e la realizzazione di un impianto produttivo ad elevata capacità, "il cui valore complessivo è stimato in circa 12 miliardi", sottolinea una nota. L'impianto di produzione sarà basato in Veneto, nelle vicinanze della sede di Officina Stellare di Sarcedo (Vicenza).

