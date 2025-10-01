Officina Stellare, impianto da 12 miliardi per Skyloom Europe

Officina Stelare, società vicentina che progetta e produce strumentazione opto-meccanica di eccellenza per aerospazio, ricerca e difesa, ha firmato un accordo tecnologico, di licenza, con l'americana Skyoom, pioniera nei servizi di trasporto dati spaziali multi-orbita e nelle tecnologie di comunicazione laser, per lo sviluppo del Progetto Skyloom Europe.

L'obiettivo è la commercializzazione di tecnologie e servizi di comunicazione ottica e prevederà la costituzione in Italia di una newco, interamente controllata da Officina Stellare e la realizzazione di un impianto produttivo ad elevata capacità, "il cui valore complessivo è stimato in circa 12 miliardi", sottolinea una nota. L'impianto di produzione sarà basato in Veneto, nelle vicinanze della sede di Officina Stellare di Sarcedo (Vicenza).