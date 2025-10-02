Officina Maccaferri impegnata per la Saudi Vision 2030

Officine Maccaferri partecipa alla realizzazione di due opere simbolo per la Saudi Vision 2030, il King Salman Park a Riyadh e il Prince Mohammed Bin Salman Stadium a Qiddiya.

Nel cuore della capitale saudita, il King Salman Park rappresenta uno degli interventi ambientali più ambiziosi del Paese. Destinato a diventare il parco urbano più grande al mondo, è parte della Riyadh Green Initiative e mira a rigenerare terreni compromessi, promuovere la biodiversità e creare habitat resilienti in un ambiente desertico. In questo progetto, commissionato da Green Riyadh Landscape Development, Maccaferri fornirà per la prima volta nella regione il sistema Terramesh Mineral, una tecnologia per il rinforzo del terreno con paramento in pietra naturale, priva di strutture esterne e capace di integrarsi con l'ambiente circostante.

Parallelamente, la società ingegneristica italiana è stata selezionata per contribuire alla costruzione del Prince Mohammed Bin Salman Stadium di Qiddiya, destinato a diventare uno degli impianti di punta della Fifa World Cup 2034, che sarà ospitata dall'Arabia Saudita. Lo stadio, con una capienza di 47.000 posti, sorgerà su una spettacolare parete rocciosa alta 200 metri nei pressi di Riyadh e sarà completato entro il 2029. Maccaferri realizzerà i muri di contenimento lungo i bordi della parete rocciosa usando il sistema Terramesh.