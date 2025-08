Ocse, inflazione a giugno sale al 4,2%

L'inflazione su base annua nell'Ocse, misurata dall'Indice dei Prezzi al Consumo (Ipc), a giugno è salita al 4,2% dal 4,0% di maggio. Lo fa sapere l'Organizzazione con una nota. L'inflazione complessiva è aumentata in 21 dei 38 paesi Ocse, con aumenti significativi di 0,5 punti percentuali in Repubblica Ceca, Estonia e Svezia. È diminuita in 7 paesi ed è rimasta stabile o sostanzialmente stabile in 10. La Turchia ha continuato a registrare il tasso di inflazione più elevato, al 35%, mentre nessun altro paese Ocse ha registrato un'inflazione superiore al 5%. I tassi più bassi sono stati osservati in Costa Rica (-0,2%), Svizzera (0,1%) e Finlandia (0,2%).