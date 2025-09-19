Venerdì 19 Settembre 2025

19 set 2025
Ocf rinnova vertici, Marino confermato presidente

'Impegno per rafforzamento figura del consulente finanziario'

L'Ocf, organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, rinnova i vertici e conferma il presidente Mauro Maria Marino. Come spiega una nota l'assemblea riunita a Roma ha provveduto, ringraziando i consiglieri uscenti, alla nomina dei Vice Presidenti Maurizio Donato e Marco Tofanelli e dei consiglieri Alessandro Alberti, Cesare Armellini, Luigi Antonio Criscione, Roberto Dilillo, Elisabetta Mercaldo e Giuliano Xausa su designazione della categoria degli associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche, e dei consiglieri Claudio Boido, Stefano Gallizioli, Rossella Martino, Davide Morandi, Francesca Palisi, e Massimo Rotondi su designazione della categoria degli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria. L'Assemblea ha infine provveduto alla nomina dei Sindaci effettivi.

"Esprimo il mio sincero ringraziamento a tutti i membri del vertice di Ocf — Vice Presidenti, Consiglieri e collaboratori — per l'impegno costante e il prezioso contributo alla crescita e al rafforzamento dell'Organismo - ha dichiarato Mauro Maria Marino, Presidente OCF - "Guardiamo al futuro con responsabilità, consapevoli delle sfide che il settore della consulenza finanziaria affronta in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione. L'Ocf continuerà a dedicarsi con determinazione alla tutela del risparmio degli investitori e al rafforzamento della figura del consulente finanziario come punto di riferimento affidabile e competente, promuovendo trasparenza, professionalità e responsabilità, valori che costituiscono la cifra distintiva di un sistema sano, capace di collaborare efficacemente e di contribuire con fiducia alla gestione responsabile del risparmio".

