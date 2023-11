Obiettivo 2 aliquote Irpef, focus sui redditi fino a 50.000 euro

Il nostro obiettivo è un meccanismo a due aliquote. Il contribuente con 50.000 euro di reddito non può essere considerato iper-ricco eppure paga il 43% di tasse. Bisogna quindi pensare a una riduzione graduale della pressione fiscale per questi soggetti. Lo ha affermato il Viceministro dell'Economia con delega alle Finanze, Maurizio Leo, al Forum di Stresa organizzato dalla Fondazione Iniziativa Europa. "Se non si procede verso una riduzione della pressione fiscale, questo Paese non farà passi avanti", ha aggiunto, ricordando il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef.