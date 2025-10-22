Nyt, Amazon sostituirà mezzo milione di posti con i robot

Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Ultima oraNyt, Amazon sostituirà mezzo milione di posti con i robot
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Società precisa, è la visione di una divisione non una strategia

Amazon prevede di sostituire più di mezzo milione di posti di lavoro con i robot. Secondo quanto riporta il New York Times citando alcuni documenti interni, i manager del colosso delle vendite al dettaglio hanno detto al consiglio di amministrazione di sperare che l'automazione possa consentire alla società di evitare un aumento della forza lavoro nei prossimi anni nonostante la previsione di un raddoppio delle vendite di prodotti entro il 2033.

Per mitigare gli effetti dell'automazione sulle comunità, Amazon ha iniziato a mettere a punto dei piani e a valutare cambi del linguaggio. Invece di 'automazione' e 'intelligenza artificiale' è preferibile l'uso dell'espressione 'tecnologia avanzata'. La parola 'robot' dovrebbe poi essere sostituita da 'cobot' per implicare una maggiore collaborazione con gli esseri umani.

Amazon precisa che i documenti visionati dal New York Times rappresentano la visione di un divisione della società non la strategia del gruppo, e che solo per le prossime festività è prevista l'assunzione di 250.000 persone.

