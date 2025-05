Nuovo stabilimento Ufi Hydrogen in Trentino per l'idrogeno verde

Nuovo stabilimento Ufi Hydrogen, società del gruppo Ufi, in Trentino. A Serravalle di Ala vengono infatti prodotte le membrane catalizzate per l'elettrolisi dell'acqua, fondamentali per la produzione di idrogeno verde. Con un investimento iniziale di 50 milioni di euro, la struttura da 14.000 metri quadri è già operativa con 30 persone e punta a triplicare l'organico entro quattro anni.

"Diventa finalmente realtà l'intuizione nata nel 2017, quando il gruppo Ufi ha iniziato a sviluppare materiali avanzati per applicazioni legate all'idrogeno", commenta Giorgio Girondi, chairman di Ufi Hydrogen. "Siamo l'unica realtà italiana specializzata nell'implementazione e industrializzazione di membrane catalizzate applicate all'elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno verde. Siamo operativi con la produzione della nostra prima generazione di membrane, e stiamo già lavorando alla seconda, più efficiente e sostenibile, con l'obiettivo di ridurre il contenuto di iridio, uno dei metalli preziosi più critici nei processi di elettrolisi", aggiunge il ceo, Marco Lazzaroni. "Grazie a questo impianto, abbiamo trasformato in produzione industriale il lavoro di anni di ricerca e sviluppo".

La società è l'unica realtà italiana selezionata per la quarta fase del programma europeo dedicato allo sviluppo dell'idrogeno per la mobilità. Ufi Hydrogen beneficerà di un finanziamento di circa 22 milioni di euro nei prossimi quattro anni. Il progetto è realizzato con il supporto della Provincia autonoma di Trento e in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler.