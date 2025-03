Nuovo servizio online per ottenere il codice fiscale dei neonati

Al via il nuovo servizio online che taglia i tempi per ottenere il codice fiscale per i neonati. Lo annuncia l'Agenzia per le entrate. I neogenitori, infatti, possono richiederlo direttamente online sul sito dell'Agenzia, attraverso un nuovo servizio che consente di inserire i dati della bambina o del bambino e ricevere il documento in digitale. Non sarà, quindi, più necessario recarsi presso un ufficio delle Entrate per avere il codice fiscale del neonato, con il quale, tra l'altro, può essere effettuata la scelta del pediatra, quando il Comune di residenza non lo ha comunicato all'atto della nascita.

Novità anche per chi desidera richiedere il duplicato della tessera sanitaria, per esempio perché l'ha smarrita o non l'ha ricevuta: dopo essersi autenticati sul sito dell'Agenzia dell'Entrate, si spiega, è ora possibile non solo visualizzare e stampare la copia dell'ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemissione. Qualora si volesse far recapitare la tessera presso un indirizzo diverso da quello di residenza, il servizio consente di indicare direttamente online un diverso recapito di spedizione.