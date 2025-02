Nuovo rinvio del decreto milleproroghe in Senato: opposizioni chiedono ritiro emendamento

Nuovo rinvio per il decreto milleproroghe in commissione Affari Costituzionali al Senato. La commissione, che non ha ancora iniziato a votare gli emendamenti, ha rinviato nuovamente la seduta a domani alle 12.

Le opposizioni sono sulle barricate e chiedono il ritiro dell'emendamento dei relatori che riapre la rottamazione quater per chi è decaduto dal beneficio e proroga i termini per il concordato preventivo biennale. "Se non tolgono il fisco dal tavolo è impossibile procedere", affermano i capigruppo del Pd in commissione affari costituzionali e in commissione finanze Andrea Giorgis e Daniele Manca, precisando di aver chiesto che l'emendamento venga ritirato oppure si procederà col voto su 1.300 emendamenti.

La richiesta di ritirare l'emendamento, secondo quanto si apprende, è condivisa da tutta l'opposizione.