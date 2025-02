Nuovo protocollo d'intesa tra Simest e Saipem per potenziare le filiere italiane

Favorire nuovi investimenti, maggiore competitività - anche internazionale - e crescita sul mercato delle imprese della filiera di Saipem. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto fra Simest e Saipem. L'accordo si basa sugli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sui quali è stato avviato il progetto "Filiere d'impatto", a supporto della crescita e della competitività, anche in Italia, delle imprese appartenenti alle filiere italiane dei campioni nazionali, tra cui Saipem.

Saipem, ricorda la nota congiunta, opera in oltre 50 paesi del mondo e ha sviluppato un'ampia supply chain di circa 20mila fornitori attivi di cui più di 2.400 sono italiani.

L'accordo permetterà a Simest di individuare le esigenze delle imprese fornitrici in coerenza con gli obiettivi industriali di Saipem, abilitando l'accesso a fonti di finanziamento agevolate per la realizzazione di investimenti in innovazione, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale, a cui si potranno affiancare anche investimenti per la formazione di personale qualificato, l'inserimento in azienda di temporary manager a sostegno della transizione digitale ed ecologica, dell'innovazione dei processi e della sicurezza, nonché, tra le altre cose, la crescita sui mercati esteri.