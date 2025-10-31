Nuovo piano investimenti alla Fantoni da 25 milioni di euro

Aumentare la quantità di legno riciclato dotandosi di una filiera di approvvigionamento attraverso tre piattaforme di raccolta nel Centro-Nord Italia e un grande impianto fotovoltaico sui capannoni, il più grande del genere in Italia e uno dei più grandi in Europa, che entrerà in produzione a fine anno. E' il piano di investimenti da 25 milioni avviato dalla Fantoni di Osoppo (Udine), che produce mobili per ufficio, pannelli fonoassorbenti.

Oggi a Osoppo arrivano circa 100 autotreni al giorno che conferiscono in totale 450mila tonnellate di legno riciclato all'anno da trasformare in pannelli in truciolare. Delle tre piattaforme, una è già operativa, a Pordenone (WBF1), entro febbraio 2026 aprirà la seconda, a Pesaro (WBF2) e poi una terza, in Brianza (WBF3). Il trasporto da queste allo stabilimento di Osoppo è svolto dalla controllata Natolino, che sta investendo 4 milioni di euro in rinnovo del parco automezzi per renderlo a più basso impatto ambientale.

Infine, l'impianto fotovoltaico è costituito da 27.614 pannelli solari su 220mila m2 di tetti in grado di generare 13,37 GWh all'anno, pari a una riduzione di emissioni di 4mila tonnellate di anidride carbonica. Esso coprirà il 5% del fabbisogno elettrico annuo dello stabilimento; 8 centrali idroelettriche e caldaie a biomassa già coprono il 70 per cento da fonte rinnovabile.

Il presidente del gruppo, Paolo Fantoni, è "profondamente convinto che il nostro compito, come imprenditori e cittadini, sia lasciare la nostra terra meglio di come l'abbiamo ricevuta, a prescindere dalle richieste del mercato e dalle normative sempre più stringenti".