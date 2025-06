Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco che apre a 95 punti base, in calo di oltre un punto base rispetto alla chiusura di ieri, nuovo minimo da marzo 2021. Nel giorno in cui la Bce dovrebbe tagliare per l'ottava volta in un anno i tassi di interesse, sono in flessione anche i rendimenti dei bond dell'eurozona, con quelli dei Btp che cedono oltre due punti base, al 3,46%.