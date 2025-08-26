Nuovo minimo per lo spread tra Italia e Francia a 6,8 punti

Nuovo minimo per lo spread tra i Btp italiani e le Oat decennali francesi a 6,8 punti. Con il voto di fiducia chiesto dal primo ministro François Bayrou il rendimento annuo delle obbligazioni di stato francesi sale di 0,6 punti al 3,51%, mentre quello italiano scende di 1 punti al 3,58%. In calo di 1,8 punti al 2,73% il rendimento tedesco, con il differenziale sui titoli francesi a 77,9 punti, sui massimi dallo scorso 22 aprile.
