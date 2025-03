Nuovo Isee 2024: Esclusi Titoli di Stato per Investimenti Fino a 50 Mila Euro

Nuovo Isee senza titoli di Stato al via. Le famiglie italiane potranno escludere dall'indicatore gli investimenti in Btp, Bot, Cct e in buoni e libretti postali, per importi fino a 50 mila euro.

Il decreto della presidenza del Consiglio che attua la norma della manovra 2024, approvato a gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà febbraio, entrerà infatti in vigore dal prossimo mercoledì 5 marzo.

Nelle intenzioni del governo l'esclusione darà una spinta agli investimenti delle famiglie nei prodotti di debito italiano e allo stesso tempo darà più spazio ai bonus, in particolare all'assegno unico universale che si calcola proprio in base all'Isee. La relazione tecnica indica un effetto positivo per 44 milioni di euro all'anno proprio come maggiorazioni dell'assegno.