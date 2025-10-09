Nuovo Consiglio nazionale geologi, Troncarelli presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025-2030. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale, da anni attivo nei settori della progettazione geologica e della tutela ambientale.

Insieme a lui, un Consiglio "di continuità" - così definito dagli stessi eletti - che ha designato quale vicepresidente Filippo Cappotto, siciliano, segretario Mario Nonne, sardo, e tesoriere Tatiana Bartolomei, veneta.

Il programma del nuovo Consiglio prevede: proposte di riforme normative, una sempre maggiore presenza dei geologi nelle interlocuzioni istituzionali e di rappresentanza associativa, collaborazioni più strutturate con università e centri di ricerca e investimenti significativi nella formazione dei professionisti.

Centrale sarà anche la promozione dell'innovazione tecnologica, con l'introduzione e l'impiego di strumenti digitali avanzati per l'analisi e la prevenzione dei fenomeni naturali estremi, ormai sempre più frequenti.

Nel suo discorso di insediamento, Troncarelli ha sottolineato che "il territorio italiano non può essere gestito senza il contributo di chi lo conosce nella sua struttura più profonda. I temi della pianificazione territoriale, della prevenzione dei rischi naturali e dello sviluppo sostenibile continueranno a rappresentare i fari che guideranno ogni nostra azione".

Tra i componenti eletti nel nuovo Consiglio Nazionale figurano: Eros Aiello (Toscana), Giovanni Capulli (Piemonte), Emanuele Emani (Emilia-Romagna), Giulio Iovine (Calabria), Riccardo Martelli (Toscana), Doriana Mastrangelo (Puglia), Daniele Mercuri (Marche), Giovanni Pantaleo (Sicilia), Paola Pia Pino D'Astore (Marche), Rudi Ruggeri (Lombardia) e Valentina Casolini (Liguria).