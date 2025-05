Nuovo Codice della strada: consenso sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e cellulare

Il nuovo Codice della strada è accolto in maniera positiva rispetto alle sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti (76,9%), così come per l'utilizzo del cellulare alla guida (74%). Sono i dati emersi dal nuovo Rapporto Italia Eurispes, presentato stamattina.

Trovano consensi anche la regolamentazione introdotta per i monopattini (67,2%) e le regole più restrittive per i neopatentati (68,6%).

Tra i temi più dibattuti in ambito politico, giuridico ed economico, il 55,4% degli italiani è favorevole all'imputabilità penale dei minori sotto i 14 anni per reati gravi. E sei su dieci (59,3%) sono d'accordo con la separazione delle carriere dei magistrati.

Quanto alla sospensione del servizio pubblico dovuto a scioperi, quando essi coinvolgono trasporti, scuola o la sanità, il 52,1% degli italiani si dichiara contrario, contro il 47,9% dei favorevoli. La settimana lavorativa corta (da 40 a 37,5 ore di lavoro a parità di stipendio) raccoglie la maggior parte di opinioni positive (69%), così come il salario minimo (65,7%) e il reddito di cittadinanza (60,8%).