Nuovo cda Ente Bacini Genova, Anselmo amministratore delegato

E' Maurizio Anselmo il nuovo amministratore delegato di Ente Bacini, la società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di Genova, controllata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale con il 96,739% (gli altri soci sono Riparatori navali genovesi al 2,174% e Gin all'1,087%). Lo ha deciso l'assemblea della società che si è riunita questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio per il rinnovo delle cariche e l'approvazione del bilancio 2024 che si è chiuso con un utile di 960 mila euro.

Anselmo, laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia dei Trasporti, con oltre 25 anni di esperienza nel settore della logistica, della portualità e dei trasporti, ha ricoperto ruoli di vertice in aziende di rilievo nazionale, tra cui quella di amministratore delegato del Terminal San Giorgio fino alla cessione della proprietà nel 2024. Nominato anche il nuovo presidente, l'avvocato Alessandro Arvigo e i tre consiglieri: Daniela Boccadoro Ameri (presidente uscente), l'ex assessore comunale della giunta Bucci Lorenza Rosso e Silvano Ciuffardi, socio della Culmv, che nelle ultime elezioni dei portuali aveva corso con una lista alternativa a quella dell'attuale console Antonio Benvenuti.

Il nuovo cda resterà in carica solo fino all'approvazione del prossimo bilancio. Una scelta dell'Adsp che "ha ritenuto tale durata come opportuna per consentire di svolgere un percorso di valutazione e approfondimento sul nuovo assetto societario, in coerenza con il quadro normativo che disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società, e attraverso un percorso di confronto con gli stakeholders e le amministrazioni pubbliche interessate".

Il presidente dell'Adsp Matteo Paroli ha ringraziato il cda uscente, fatto gli auguri ai nuovi consiglieri e ha sottolineato: "L'assemblea ha compiuto scelte importanti e di valore, individuando un consiglio di amministrazione caratterizzato da competenze eterogenee e complementari, elemento che rappresenta una ricchezza per affrontare con equilibrio e visione le esigenze di un comparto strategico come quello della cantieristica navale e del refitting".