Nuovo cartello sui prezzi benzina da agosto, respinta sospensiva

È stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto. È quanto si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del made in Italy. Dal primo agosto scatta così l'obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti, con l'obiettivo di maggior trasparenza per i consumatori.