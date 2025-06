Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre

Nel primo trimestre di quest'anno le imprese italiane hanno sperimentato una ulteriore caduta della quota di profitto che, seppure di lieve entità, fa seguito a sette trimestri di flessione congiunturale. E' quanto rileva l'Istat precisando che la quota di profitto delle società non finanziarie è stimata al 42,1%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie si è attestato al 22,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.