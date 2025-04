Nuovi obblighi di trasparenza per le offerte luce e gas dal primo luglio 2025

Dal primo luglio maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte luce e gas rivolte ai clienti domestici grazie all'introduzione di nuovi obblighi di informazione in capo ai venditori, sia nei documenti contrattuali sia sui siti internet. L'Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) prosegue così nell'approvazione delle delibere che attuano le previsioni del dl bollette (decreto-legge 19/2025) a favore dei consumatori.

In particolare, spiega l'Arera, nelle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura dovranno essere illustrati in un'unica sottosezione tutti i corrispettivi relativi alla vendita per l'energia elettrica e il gas naturale, separandoli dai corrispettivi regolati relativi alla tariffa per l'uso della rete ed agli oneri generali di sistema, da riportare anch'essi in apposite sottosezioni. Inoltre, nella pagina web delle offerte sui propri siti internet i venditori dovranno pubblicare con adeguata evidenza per ciascuna delle offerte presenti: il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la Scheda sintetica.

Le regole si applicano dal primo luglio 2025 a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data.