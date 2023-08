Nuove regole in Cina sui mutui a sostegno dell'acquisto di case

La Cina ha annunciato un ulteriore allentamento delle sue politiche sui mutui per arrestare il crollo del mercato immobiliare residenziale e rilanciare la crescita del Paese in affanno. Pechino ha proposto che i governi locali eliminino la regola che esclude le persone che hanno avuto un mutuo - anche se del tutto rimborsato - dall'essere considerate come acquirenti di case per la prima volta nelle principali città. La mossa, riferita oggi dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, è il frutto del lavoro di concerto messo a punto dal ministero dell'Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano-rurale, dalla Banca centrale cinese (Pboc) e dall'Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria.