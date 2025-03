Nuova super homepage per i servizi fiscali: prenotazioni e assistenza online

Una sola pagina web ma con doppi servizi fiscali. Da oggi, collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, si apre una nuova "super homepage" che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività di entrambe le Agenzie. Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell'ufficio a cui rivolgersi per ricevere assistenza.

Dalla pagina di prima consultazione è possibile raggiungere, con link diretti, i principali servizi per i contribuenti, ma in qualsiasi momento è possibile accedere ai siti istituzionali delle due Agenzie, che restano centrali e specifici nel fornire ai cittadini la completa consultazione di aggiornamenti normativi, notizie e strumenti telematici per svolgere le operazioni fiscali. Solo lo scorso anno, i due siti hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Gli utenti che atterrano sulla super homepage trovano notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento, l'accesso alle aree riservate delle due Agenzie e una sezione per gli approfondimenti tematici. I contenuti sono strutturati per essere subito a portata di click, in modo da offrire la possibilità di una consultazione semplice e immediata, senza più doversi spostare, quando non è necessario, sui rispettivi siti istituzionali.

In evidenza nella super homepage anche la sezione dedicata all'assistenza agli sportelli, che rimanda alla nuova pagina per prenotare un appuntamento, strutturata per rendere ancora più immediata la scelta dell'ufficio adatto alle necessità dei contribuenti. Grazie a un percorso guidato, si può selezionare il tipo di operazione da effettuare o l'argomento da trattare, ma anche decidere se recarsi allo sportello fisico o richiedere una videochiamata. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente "Assistenza fiscale", "Assistenza catastale e ipotecaria" per i temi di pertinenza di Agenzia delle Entrate e "Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione" per quello che riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione.