Nuova Riorganizzazione all'Unione Industriali Torino: Cappetti Guiderà con Richetti e Faina

Nuovo assetto della struttura organizzativa dell'Unione Industriali Torino: dal 26 maggio al direttore generale Angelo Cappetti risponderanno i due vicedirettori Massimo Richetti ed Eleonora Faina. La riorganizzazione è stata approvata dal Consiglio di Presidenza nei giorni scorsi.

"Il nuovo assetto imprimere la necessaria accelerazione per lavorare e sostenere le aziende associate in questa fase di trasformazione e nuove sfide" commenta Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino.

"Sotto la direzione di Angelo Cappetti lavoreranno Massimo Richetti ed Eleonora Faina, alla guida della squadra della nostra Unione. Massimo è una delle figure cardine della nostra associazione, in grado di garantire a imprese e parti sociali un dialogo stabile e costruttivo, anche in fasi delicate come l'attuale, dove servono esperienza e visione. Eleonora ha un'esperienza nel sistema Confindustria, nel settore privato e nel mondo dell'innovazione riconosciuta e di forte credibilità. Siamo convinti di poter così dare il giusto impulso alla Intelligenza Industriale delle nostre oltre 2.300 aziende associate".