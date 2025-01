Nuova procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori ex Gkn a Campi Bisenzio

Nuova procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori ex Gkn, oggi Qf di Campi Bisenzio (Firenze). Ne dà notizia l'edizione odierna de La Nazione, che riporta un messaggio inviato dalla rsu ai dipendenti rimasti, da oltre un anno senza stipendio: "Venerdì 10 gennaio l'azienda Qf ha informato le organizzazioni sindacali di avere avviato le procedure per il licenziamento collettivo in base alla legge 223/91. Sono in corso le valutazioni sindacali e legali, nei prossimi giorni verrà convocata assemblea plenaria". Come riferisce ancora il quotidiano, nessun commento da organizzazioni sindacali e rsu. Si tratterebbe della terza procedura di licenziamento collettivo: la prima risale a luglio 2021, la seconda alla fine del 2023. In entrambi i casi il tribunale di Firenze aveva poi accolto il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil per condotta antisindacale.