Nuova opportunità per l'industria aerospaziale, Esa Bic Brindisi

Sostenere la crescita di giovani imprese e nuove idee di sviluppo legate al settore dell'industria spaziale e aerospaziale sono gli obiettivi di 'Esa Bic', il più grande network europeo di incubatori per startup dell'Agenzia Spaziale Europea. Oggi a Brindisi è stato presentato il quinto 'Esa Bic' in Italia, il primo nel Mezzogiorno, che sarà gestito dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta) della Puglia e opererà con il supporto del Politecnico di Bari, dell'Università di Bari e dell'Università del Salento, oltre che di alcuni partner industriali, e con il sostegno finanziario della Regione Puglia. Presenti al lancio del programma, tra gli altri, il Presidente del Dta, Giuseppe Acierno; Luca Del Monte, Direttore Dipartimento Commercializzazione dell'Agenzia Spaziale Europea; e i Rettori dei tre Atenei coinvolti nel progetto: Stefano Bronizini (Uniba), Francesco Cupertino (Politecnico) e Fabio Pollice (Unisalento). 'Esa Bic Brindisi', è stato illustrato oggi, supporterà startup e imprenditori per lo sviluppo di prodotti, applicazioni e soluzioni utilizzando sistemi spaziali quali la navigazione satellitare, l'osservazione della Terra o la comunicazione satellitare. "Nella nostra vita noi utilizziamo tantissime app. Le app funzionano grazie ai dati e alle immagini che arrivano dallo spazio. Poi le app si usano in tanti modi: comunicazione, acquisizione, per indicazioni stradali. Qui - ha spiegato Acierno - abbiamo tecnologie che possono essere messe nelle mani di giovani capaci, che brillantemente possono individuare idee di business nuove, non necessariamente riferite all'aerospazio, ma che usano tecnologie spaziali". Oggi è stata inoltre inaugurata la nuova sede del Dta all'interno della Cittadella della Ricerca a Brindisi.