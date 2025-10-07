Nuova linea di credito da 1,8 miliardi per Leonardo

Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving con un pool di banche internazionali e nazionali. La ESG-linked Revolving Credit Facility sottoscritta è di importo pari a 1,8 miliardi ed ha una durata di 5 anni. Lo si apprende ad una nota.

La nuova linea di credito sostituisce la ESG-linked Revolving Credit Facility esistente, riducendo del 30% il margine ed estendendo la durata fino al 2030.

Le condizioni economiche negoziate riflettono il percorso di rafforzamento del merito di credito del Gruppo, riconosciuto come solido Investment Grade da parte delle tre principali Agenzie di Rating.

In linea con la strategia di sostenibilità e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra due obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dirette e indirette di gruppo.

I parametri ESG selezionati contribuiscono ad inserire la Revolving Credit Facility nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo che rappresentano circa i 2/3 del totale delle fonti disponibili.

Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale, ha commentato: "In linea con la strategia finanziaria del gruppo, la sottoscrizione della nuova linea di credito ci consente di mantenere una significativa posizione di liquidità, riducendone i costi. Gli upgrade di credit rating conseguiti nel corso del 2025 hanno sostenuto la nostra proposta di rinegoziazione della RCF che ha riscontrato ampia adesione da parte delle banche. Inoltre, la conferma dei contenuti ESG ribadisce il nostro impegno per la sostenibilità e la nostra fiducia nella strategia perseguita".

L'elevato numero di controparti, 26 banche, e l'oversubscription di circa 5 miliardi di euro - si legge nella nota - "confermano il successo dell'operazione, il supporto del mercato bancario per Leonardo e l'apprezzamento per il piano industriale del gruppo".