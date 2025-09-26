Nuova era per Nautor Swan (Sanlorenzo), con supermaxi alluminio

Nuovi modelli, nuove tecnologie e nuovi designer, Nautor Swan (gruppo Sanlorenzo) presenta la sua strategia al Monaco Yacht Show svelando i rendering dello Swan Alloy 44, il primo supermaxi ad essere costruito in alluminio, ed esponendo lo Swan 128 la nuova ammiraglia del cantiere finlandese. L'annuncio è stato dato durante gli Swan Talks, una conversazione tra le voci più autorevoli del design dello yachting contemporaneo e del suo mercato con il presidente e ceo di Sanlorenzo Massimo Perotti, il ceo di Nautor Swan Giovanni Pomati accompagnati dai designers Germán Intanto in anteprima mondiale questa settimana a Port Hercule si trova ormeggiato lo Swan 128 disegnato da German Frers". L'armatore dello Swan Alloy 44, il primo della gamma, sarà lo stesso Perotti. Progettato da Malcolm McKeon in collaborazione con i team New Product Development e Technical Office di Swan è anche il primo ad essere realizzato fuori dalla Finlandia: lo scafo sarà opera del cantiere olandese Gouwerok Yard e poi sarà completato nel nuovo stabilimento Nautor Swan di Viareggio. "Alloy ci offre una nuova libertà senza perdere la silhouette Swan, combinando eleganza nelle linee, funzionalità nei dettagli e un'esperienza di navigazione che appare naturalmente senza sforzi", ha affermato il designer Malcolm McKeon - L'uso dell'alluminio ci consente una maggiore flessibilità nel layout degli interni, che hanno punti fissi meno rigidi di quelli delle barche in composito". . "Con il lancio di Swan 128 e del rivoluzionario Swan Alloy 44, il marchio continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione, pur rimanendo profondamente radicato nella sua tradizione - ha affermato Massimo Perotti - Dal più piccolo ClubSwan 28 ai più ambiziosi progetti Maxi, l'heritage di Swan persiste. Uno Swan è uno Swan".