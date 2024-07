Ntt dice stop alle Pagine gialle in Giappone

Il principale operatore telefonico giapponese, la Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT), ha deciso lo stop della pubblicazione della versione cartacea delle pagine gialle, che nel Paese del Sol Levante prende il nome di "TownPage", a partire dalla fine dell'anno fiscale 2025, a fronte della diminuzione degli clienti che usufruiscono del servizio, una conseguenza della diffusione degli smartphone che consentono agli utenti di accedere facilmente ai numeri di telefono. Simultaneamente NTT East e NTT West porranno fine al servizio di assistenza telefonica diretta "Dial 104", per ragioni analoghe. "L'evoluzione della tecnologia e il cambiamento delle abitudini ha portato al termine di un ciclo", ha dichiarato un funzionario dell'azienda in un briefing online. La società incoraggerà gli utenti a utilizzare la versione online di TownPage, ma non ci sarà più la possibilità di cercare numeri di telefono personali. I servizi hanno causato perdite per diversi miliardi di yen negli ultimi anni, dicono gli analisti di mercato, e non sono più sostenibili economicamente.