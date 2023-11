Novità sul ddl capitali a Savona, incoerenze

"Le uscite del disegno di legge sui capitali in Parlamento “non sono esattamente coerenti con gli obiettivi che stiamo perseguendo”, secondo il Presidente della Consob, Paolo Savona. "Lo scopo principale è indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi, in particolare in Borsa e sul mercato finanziario. Anche qui sono state introdotte delle misure di distribuzione, equità sociale, altre istanze rispetto all'istanza principale che era quella di portare più risparmio allo sviluppo italiano", spiega Savona a margine di una lezione alla Camera. "Non è una critica, il Parlamento è libero di farlo - aggiunge - ma non era l'intento iniziale".