26 ott 2025
Novartis compra Avidity Biosciences per 12 miliardi di dollari

E' nuova operazione di acquisizione nel settore

Novartis ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della statunitense Avidity Biosciences, specializzata nelle terapie Rna per malattie muscolari rare, per 12 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il gruppo svizzero confermando le voci emerse in giornata. L'operazione prevede il pagamento in contanti di 72 dollari per azione Avidity con un premio del 46% rispetto alle quotazioni alla Borsa di New York di venerdì.

In questi mesi il mercato ha visto una serie di acquisizione di società di piccole dimensioni che hanno sviluppato tecnologie innovative da parte dei grandi colossi del comparto che stanno vedendo scadere i brevetti sui loro prodotti. La stessa Novartis ha comprato a settembre Tourmaline per 1,4 miliardi di dollari.

