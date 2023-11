Notizie sulla manovra, più alte in Italia secondo BCE

Tra il 14 settembre e il 25 ottobre 2023 "le variazioni dei differenziali sui titoli di Stato sono state molto contenute, con l'eccezione del differenziale italiano, che si è in qualche misura ampliato, verosimilmente per effetto di fattori idiosincratici collegati, tra le altre cose, alle notizie riguardanti le misure fiscali previste dalla legge di bilancio nazionale". Lo scrive la Bce nel bollettino mensile. "Nell'area dell'euro i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti in linea con i tassi privi di rischio, con i differenziali sui rendimenti dei titoli di Stato italiani che sono in qualche misura aumentati", aggiunge.